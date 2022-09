A Tursi i ragazzi riscoprono il basket grazie a questo protocollo d’intesa! Ecco l’annuncio del Sindaco

Con l’avvento del mese di Settembre, si ricomincia pian piano la ripresa delle attività didattiche, ludiche e sportive.

Proprio in questo clima, alla vigilia della riapertura della nuova stagione, il Comune di Tursi ha siglato con l’Asd University Basket Potenza, un importante protocollo d’intesa finalizzato a:

promuovere nel territorio comunale la pratica sportiva del basket, in sinergia con le realtà locali;

promuovere nelle scuole la disciplina;

favorirne la partecipazione ai campionati federali FIP in base alle fasce di età;

facilitare ed accelerare la realizzazione di due campi estivi di primario livello nazionale nel periodo estivo;

favorire la partecipazione della comunità tursitana alle partite di campionato a Potenza durante la stagione sportiva.

L’ASD University Basket Potenza, che nel 2021 ha conquistato la promozione nel campionato di serie C, è una associazione sportiva dilettantistica:

concepita come “startup innovativa” costituita nel 1992;

attenta esploratrice dell’evoluzione ed innovazione nel campo sportivo, precisamente nella pallacanestro, sia nella costruzione di progetti sportivi in senso stretto federali, ma anche con le scuole;

di carattere economico con ricadute ed economie indotte, per la crescita del tessuto socio-economico – imprenditoriale, per renderlo valore all’interno della catena del supporto e sostegno alle stagioni sportive.

Un importante tassello che va ad aggiungersi al lavoro egregio svolto in questi anni dal prof. Salvatore Martire, pioniere del Basket a Tursi e proseguito con amore e dedizione da Salvatore Cavallo che con i suoi collaboratori, nel corso di questi anni ha svolto un lavoro egregio con soprattutto con i giovani under, conseguendo risultati eccellenti nei campionati, maschili e femminili, a cui hanno preso parte.

Soddisfatto il Sindaco Cosma, dichiara:

“Abbiamo accolto con entusiasmo la sottoscrizione di questo protocollo d’intesa con l’ASD University Basket Potenza del presidente Enrico Sodano che, come noi, ama lo sport e la sua città tanto da lanciare e vincere questa sfida che ha riportato il Basket maschile nel capoluogo di regione con risultati entusiasmanti.

Sono sicuro che, con il lavoro di squadra, si potranno raggiungere risultati importanti nella crescita della pratica sportiva tra i nostri ragazzi permettendogli di coltivare il sogno di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi che possono portagli a calcare i parquet più prestigiosi d’Italia e d’Europa“.

Entusiasta dell’accordo siglato anche il presidente della società potentina Enrico Sodano:

“Il nostro è un progetto virtuoso condiviso nei territori che alimenta la logica dell’economia circolare e che mira a qualificare le attività degli operatori e delle associazioni locali, attraverso una presenza nei territori sviluppando iniziative volte ad incentivare in primis i valori dello sport e poi, nel caso specifico, il basket maschile e femminile, attraverso una stretta connessione con la prima squadra, iscritta alla serie CGOLD.

Il Comune di Tursi, per il tramite del suo energico Sindaco Salvatore Cosma, merita un doppio plauso, sia per la costante attenzione ai giovani ed allo sport nel territorio, in cui merita una menzione speciale per l’impegno e la dedizione, sia per l’avere una visione aperta di sinergie e collaborazioni, vero magnete per lo sviluppo e la crescita di opportunità a favore della comunità locale”.

Primo evento di questa collaborazione si terrà il prossimo 25 Settembre (grazie alla sinergia con la SSB-Academy, guidata dal coach Cosimo Lionetti, e con la collaborazione con l’ASD University Basket Potenza): si tratta di una giornata dedicata ai fondamentali di gioco rivolta ai ragazzi della comunità tursitana e dell’area territoriale circostante, coordinati dal prof. Salvatore Cavallo.

Cosimo Lionetti:

è allenatore di basket dal 2009;

ha allenato squadre giovanili e senior sia femminili che maschili e dal 2014;

dopo aver imparato il metodo Music Basketball Method di Massimo Antonelli, ha ideato SudSoundBasket per il miglioramento dei fondamentali a ritmo di musica.

L’evento avrà inizio (dalle ore 9.30 alle ore 11.30) presso Campo di basket “Pinuccio Di Tommaso” Tursi e vedrà la partecipazione anche dalle autorità locali.

Di seguito le foto e la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

