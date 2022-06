Matera: “in provincia eliminato un problema che da anni creava grandi disagi ai cittadini”! I dettagli

“Ponticello sul Bilioso.

Un’altra opera progettata e completata”.

Questo l’annuncio del comune di Tricarico che aggiunge:

“Sin dai primi giorni di vita questa amministrazione, ha cercato di eseguire opere sulle strade rurali.

Sappiamo che c’è tanto da fare, ma è doveroso informare la popolazione sulla realizzazione di quest’opera pubblica.

Con questo lavoro, è stato eliminato un problema che da anni creava grandi disagi a tanti cittadini.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa tricaricese M.T.C.-s.a.s. di Centola R. & C.

Progettista e direttore dei lavori l’Architetto tricaricese Emilio Salierno.

Per completezza di cronaca, l’amministrazione Radici e Futuro, subito dopo essersi insediata ha verificato che nella ripartizione dei fondi eolico erano già stati destinati dalla precedente amministrazione 80.000,00 euro, ma per tale intervento non era stato realizzato nessun progetto.

Dopo varie perizie, questa amministrazione ha deciso si stanziare per l’opera sopra indicata altre somme per un totale di 125.000,00 euro circa.

Infine, è stato redatto e approvato un progetto che ha portato al risultato visibile dalle fotografie sotto riportate”.