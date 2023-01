Matera: in provincia con il nuovo indirizzo scolastico un’opportunità unica per gli studenti e per le famiglie! I dettagli

A Bernalda il nuovo indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE!

Ad annunciarlo l’Amministrazione che precisa:

“Nel corso delle numerose interlocuzioni susseguitesi nel mese di Dicembre 2022 e Gennaio 2023, prima in Provincia e poi in Regione, a cui hanno partecipato tanto i dirigenti scolastici quanto gli esponenti delle varie Amministrazioni, il Comune di Bernalda per il tramite del Consigliere Provinciale Nunzio Gallotta e l’Assessore Rocchelia Scarcella, ha inteso recepire le istanze provenienti da famiglie, studenti, parte del corpo docente oltreché della stessa Amministrazione Comunale.

La vision è quella di potenziare gli istituti tecnici, considerati trainanti nell’ambito della formazione e delle politiche del lavoro.

Abbiamo richiesto alla Provincia di Matera e quindi, alla Regione Basilicata l’istituzione di un indirizzo tecnico aggiuntivo di cui il territorio può solo beneficiare: Grafica e Comunicazione, dagli innumerevoli sbocchi occupazionali, con sede a Metaponto Borgo.

La Giunta Regionale, con deliberazione n.12 del 13 Gennaio 2023 assegna all’Amministrazione Comunale di Bernalda questo importante risultato e approva l’istituzione del nuovo indirizzo.

Auspichiamo che l’IIS Bernalda-Ferrandina, nel rispetto della importante opportunità ottenuta per il tramite dell’Amministrazione Comunale, voglia farsi promotore nelle giornate di orientamento e di open day e della presentazione dell’indirizzo di nuova istituzione che tutta la popolazione ha diritto di conoscere.

Questo risultato rappresenta un’opportunità unica per gli studenti, per le famiglie, per Metaponto e per l’intero territorio provinciale“.

MATERANEWS.NET

