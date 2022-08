Matera, in provincia al via la selezione regionale di Miss Italia: tra gli ospiti anche la bellissima lucana Gabriella che ha sfiorato la vittoria nello storico concorso! I dettagli

Nello splendido scenario del borgo antico di Irsina, in provincia di Matera, si terrà sabato 6 agosto in piazza Cattedrale, con inizio alle ore 21:00, la selezione regionale di Miss Italia in Basilicata.

L’evento rientra nel cartellone “Progetto estate Irsinese” predisposto dall’amministrazione comunale guidata da Nicola Massimo Morea.

Per una notte, la ridente cittadina lucana ospiterà ragazze dai 18 ai 30 anni alla ricerca di un pass utile per le prefinali nazionali dello storico concorso di bellezza.

Le partecipanti si presenteranno al pubblico in costume e in abito elegante.

In questa sede saranno messi in palio due titoli:

Miss Miluna Basilicata;

Miss Sorriso Basilicata.

L’evento sarà presentato dall’eclettico Erennio De Vita e vedrà la partecipazione di Gabriella Bagnasco, lucana doc, seconda classificata a livello nazionale nell’anno 2021.

Durante lo spettacolo in piazza Cattedrale si esibirà anche Sal-vo, giovane rapper che sta scavalcando le classifiche con il suo inedito “My way, your way, just way” scritto ed arrangiato dal suo maestro Mario Alfano, distribuito sui digital store dalla SPC Sound Group Label di Silvio Pacicca e Lino Sansone management, brano arrivato fino al terzo posto su Spotify e gettonatissimo su ITUNES, AMAZON MUSIC, YOUTUBE, ecc.

Finalista di CASA SANREMO, ospite su importanti tv nazionali, inizia a cantare da quando aveva solo 4 anni, poi decide di studiare presso una delle scuole di canto più prestigiose del sud Italia, la “MUSIC SOUND” e da lì una continua ascesa.

Vicinissimo alla scuola di Amici sfuggita per poco… quest’anno è ad un passo da SANREMO GIOVANI 2023, dopo averlo sfiorato l’anno del lockdown.a

