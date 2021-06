Matera: in arrivo più Forze dell’Ordine! I dettagli

“Rinforzi in arrivo in provincia di Matera, con più di 10 donne e uomini in divisa che andranno ad arricchire l’organico delle Forze dell’Ordine da metà luglio a metà settembre.

È una risposta concreta alle necessità del territorio in vista del periodo turistico, fortemente voluta dal sottosegretario all’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni.

Con la Lega al governo e grazie al lavoro costante di Matteo Salvini, ecco rinforzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Rinforzi che si sommano a nuove assunzioni.

Dalle parole ai fatti”.

Lo dicono in una nota i Senatori Roberto Marti (Commissario Lega Basilicata) e Pasquale Pepe (Responsabile per il Mezzogiorno della Lega), commentando il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva.a

