Matera: in 13 Comuni della provincia contributo per l’assistenza delle persone con disabilità grave. Ecco come fare domanda

Il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, fa sapere alla comunità:

“Il ‘Dopo di noi’ è una misura di civiltà che serve a sostenere le persone con disabilità grave tra i 18 e i 64 anni di età che non hanno o non avranno in futuro possibilità di aiuti familiari.

Abbiamo pubblicato per i 13 Comuni dell’Ambito Bradanica – Medio Basento (Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Montescaglioso, Miglionico, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, Tricarico) un avviso pubblico con un finanziamento complessivo di circa € 400.000 per concedere contributi individuali pari a € 6000 all’anno per 3 anni per:

sostegno e accompagnamento all’autonomia (laboratori, accoglienza in residenza, esperienze temporanee di residenze extra -famigliari);

sostegno alla domiciliarità (gruppo appartamento, cohousing ecc.);

pronto intervento/ sollievo (permanenza temporanea per fronteggiare situazioni di emergenza).

Le domande vanno presentate entro il 12 marzo presso il Comune di residenza presentando la modulistica disponibile nei prossimi giorni sul sito internet dei Comuni.

Con questa misura i nostri 13 Comuni compiono un passo importante per migliorare la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Una comunità progredisce se migliora la qualità di vita di tutti i cittadini”.

