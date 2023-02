Vincenzo, 23enne lucano, vince il premio Talents all’accademia della moda di Roma! Bravissimo

Vincenzo Mastropasqua con la sua collezione “Gaga”, vince il premio fashion del talents 2023 dell’accademia della moda.

Premiato subito dopo la sfilata delle sue creazioni, autentico indiscusso protagonista con le sue creazioni all’AltaRoma al Pratibus District nei Talents 2023 dell’Accademia di Costume & Moda.

Un traguardo importante, culmine di tre anni di studio e attività laboratoriali, reso possibile, grazie alla collaborazione straordinaria con alcune tra le migliori eccellenze italiane, in grado di realizzare in esclusiva per i Talents 2023 e su loro disegno jacquard in lana, in seta, in jersey, sviluppi di stampe e lavorazioni, ricami, tagli laser e finissaggi particolari.

Una collaborazione tra aziende e studenti per la presentazione di collezioni che nascono da un’attenta ricerca, da una sperimentazione nei tessuti e nella materia, da un’acquisita competenza tecnica e progettuale unitamente al know-how artigianale e ai raffinati processi industriali delle aziende coinvolte.

Vincenzo Mastropasqua unico vincitore della sezione fashion, giovanissimo di 23 anni, di Venosa entra nel palcoscenico della moda a vele spiegate con professionalità, originalità studio ricercatezza e creatività con la sua collezione GAGA.

Dichiara Vincenzo Mastropasqua:

“è un inno alla libertà, a quella forma-pensiero che è nascosta nel nostro nucleo, all’anima non convenzionale.

Infatti proprio come Gaga dance è alla ricerca perenne di un “nuovo” movimento, attraverso la decostruzione di quello convenzionale, questa collezione assorbe la stessa filosofia, decostruendo l’uniforme sociale dell’uomo tramite il potere del movimento”.

La città di Venosa e la Basilicata può vantare di un giovane astro della moda.a

