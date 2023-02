Matera, imperdibile occasione per questi studenti: incontreranno due musicisti di fama internazionale! Ecco i dettagli

Venerdì 17 Febbraio a partire dalle ore 11.15 nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex alternanza scuola lavoro), il Liceo Tommaso “Stigliani” ospiterà due musicisti di fama internazionale: Giovanni Mugnuolo e Charina Quintana entrambi eccellenti flautisti dall’importante carriera artistica e membri dell’Altilia Ensemble (da Las Palmas de Gran Canaria-Spagna).

L’incontro con gli interpreti, tradizione consolidata del Liceo Musicale “Stigliani” è promosso dalla Dirigente Rosanna Papapietro; il coordinamento è a cura della docente di flauto traverso del Liceo Musicale Prof.ssa Natalia Lucia Bonello.

Secondo la referente dell’iniziativa, prof.ssa Bonello, questo incontro:

“è davvero una preziosa e imperdibile occasione per gli studenti del Liceo musicale di Matera, i quali avranno modo di confrontarsi con i due maestri attraverso interviste sulla loro carriera e sulla professione del musicista e del didatta e successivamente, nel primo pomeriggio, grazie ad una masterclass proposta dai due interpreti, cimentarsi con il vasto repertorio orchestrale per flauto traverso, senza tralasciare il potere naturale della respirazione nell’esecuzione e interpretazione musicale.

Da sottolineare che Giovanni Mugnuolo e Charina Quintana si dedicano anche alla ricerca, alla valorizzazione e divulgazione del repertorio flautistico del compositore altamurano Saverio Mercadante; per questo sono stati insigniti del titolo di Ambasciatori della musica di Saverio Mercadante nel mondo.

Sono fondatori dell’“Altamura Mercadante Fest”e promuovono attività di approfondimento musicale, convegni, concerti e corsi di perfezionamento.

Un sentito ringraziamento quindi ai due Maestri Mugnuolo e Quintana che generosamente offrono al nostro Liceo la propria opera artistica e didattica!”.

