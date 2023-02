Matera, maltempo al capolinea: arriva l’anticiclone di San Valentino. Ecco le previsioni

Il maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la nostra regione sembra essere giunto al termine.

Come spiegato dagli esperti di 3bmeteo, il bel tempo dovrebbe durerà per qualche giorno:

“L’alta pressione in questione è di origini sub tropicali marittime, praticamente è un anticiclone delle Azzorre e ci farà compagnia per alcuni giorni posizionando i suoi massimi tra l’Europa centrale e l’Italia proprio nella giornata di San Valentino.

Il tempo sul nostro territorio sarà dunque stabile e in prevalenza soleggiato con qualche ultimo disturbo all’estremo Sud nella giornata di lunedì.

La caratteristica dominante oltre al sole sarà il riscaldamento dell’aria sia di giorno che di notte con temperature che gradualmente si riporteranno in media o persino sopra media nei valori massimi.

Fino a mercoledì l’anticiclone non avrà rivali poi una profonda circolazione depressionaria tra la Groenlandia e l’Islanda piloterà sull’Europa centro settentrionale una perturbazione atlantica piuttosto intensa che sposterà i massimi anticiclonici facendoli sprofondare verso sudest”.

Ma che tempo ci attende sul Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 14 Febbraio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 3°C.

Mercoledì 15 Febbraio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

