Matera il portale turistico istituzionale del Comune è realtà! Sindaco: “Abbiamo voluto lanciare uno sguardo oltre i confini cittadini”. Le foto

Presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa “Matera Welcome”, il portale turistico istituzionale del Comune di Matera.

Il portale www.materawelcome.it è concepito per la promozione della destinazione Matera, città e provincia, attraverso i servizi di informazione (su eventi, percorsi turistici tematici, shopping e tempo libero, enogastronomia, etc.), accoglienza e info su dove alloggiare, dove dormire e come arrivare a Matera.

Il sindaco, Domenico Bennardi, ha affermato:

“Matera Welcome rappresenta il cuore pulsante di tutte le iniziative che possono contribuire alla promozione del sistema economico turistico della provincia di Matera, rispettando ed esaltando i valori del territorio.

Abbiamo voluto lanciare uno sguardo oltre i confini cittadini allargandolo ai paesi della nostra meravigliosa provincia.

Finalmente, dopo molti mesi di lavoro, stamattina siamo riusciti a lanciare e presentare la versione ufficiale del portale turistico istituzionale che sarà un punto di riferimento per i viaggiatori e per tutti gli operatori turistici.

L’obiettivo è quello di promuovere la destinazione, di ospitare i turisti, offrire servizi e far crescere il sistema di economia locale facendo rete tra Comuni.

Proprio per questa ragione, stamattina, ho voluto che alla presentazione di Matera Welcome fossero presenti anche altri rappresentanti istituzionali: ringrazio:

il presidente della Provincia, Piero Marrese;

i sindaci di Irsina, Mario Morea, e di San Giorgio Lucano, Giuseppe Esposito;

l’assessore al turismo di Policoro, Maria Teresa Prestera;

nonché il direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Giovanni Oliva, che ha dato un contributo concreto consentendo di integrare nel portale la piattaforma Matera Events”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)