Matera: il nuovo dirigente scolastico inaugura l’avvio dell’anno scolastico nei plessi del Minozzi Festa. I dettagli

Il nuovo dirigente scolastico Alma Tigre inaugura l’avvio dell’anno scolastico 2024/25 nei vari plessi dell’I. C. Minozzi Festa di Matera.

La comunità scolastica del Minozzi-Festa ha dedicato tre giornate, una per ciascun plesso che la costituisce, all’inaugurazione del nuovo anno scolastico.

Le manifestazioni sono state aperte alla partecipazione delle famiglie.

Martedì 17 settembre, nel plesso Minozzi di Via Lucana, tutte le classi di scuola primaria e le sezioni di scuola dell’infanzia si sono radunate nel cortile interno del plesso.

Dopo l’appello e la cerimonia di accoglienza, genitori e gli alunni della prima classe di scuola primaria e prima sezione della scuola dell’infanzia hanno svolto attività di gruppo e laboratoriali.

Mercoledì 18 settembre, nel plesso di Cappelluti, la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado hanno dato vita all’evento di accoglienza intitolato “Illuminare l’anno scolastico che sta per iniziare: ogni bambino con la propria fiamma e luce”.

La festa si è svolta nel giardino scolastico in un clima festoso e musicale, intorno ad un finto braciere che i bambini dell’intero plesso hanno simbolicamente acceso con delle fiaccole appositamente create per l’occasione.

A seguire i bambini delle classi prime della primaria e i neo-iscritti della scuola dell’infanzia, unitamente con le loro famiglie sono stati coinvolti in un’attività laboratoriale a tema “Olimpiadi”.

Giovedì 19 settembre, gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado Nicola Festa si sono radunati nel campetto intitolato ai gemelli Cotrufo, adiacente al plesso Festa in via Vena per una festa sportiva di inizio anno scolastico.

La dott.ssa Alma Tigre si è presentata ai genitori e agli allievi.

Si è detta molto contenta di cominciare il nuovo anno scolastico con tutti loro e di avere la possibilità di lavorare insieme per fornire agli studenti l’istruzione migliore possibile.

Nella piena consapevolezza del periodo che stiamo vivendo e del momento di preoccupazione che può essere l’inizio della scuola o il passaggio ad un grado successivo, ha assicurato le famiglie che si farà tutto il possibile per garantire la sicurezza dei nostri studenti e creare un ambiente di apprendimento positivo.

Si è detta disponibile e aperta al dialogo e ha augurato che questo nuovo anno scolastico sia un’occasione per consolidare la conoscenza dei nostri studenti, per sviluppare ulteriormente le loro competenze e per intraprendere nuove sfide. La scuola – ha concluso – è il luogo dove si impara a realizzare i sogni, con impegno e allegria.