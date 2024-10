Matera: il Musma arricchisce la propria collezione di una nuova opera d’arte. I dettagli

Venerdì 11 ottobre alle ore 17.00 in occasione del diciottesimo compleanno del MUSMA e della Giornata del Contemporaneo, il Musma arricchisce la propria collezione di una nuova opera d’arte donata dalla Famiglia Calapai attraverso la Onlus Angelo Azzurro.

L’opera in questione che verrà installata venerdì 11 ottobre è “The divided brain” di Edson Luli, artista albanese che vive e lavora a Milano.

Edson Luli è vincitore del premio internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti”, titolato a “Piero Gagliardi” curatore sino al 2022 del progetto A-Head, promosso dalla Onlus Angelo Azzurro.

L’opera di Luli parla di libertà come lo stesso artista afferma:

“La vera libertà sorge quando la mente è libera dal condizionamento, dall’attaccamento e dai vincoli del passato.

Quando la mente è veramente libera, non è vincolata dalle limitazioni imposte dalla scelta”.

Nelle insegne LED Luli scrive “WHEN YOU ARE FREE, THERE IS NO CHOICE”, una frase di Krishnamurti.

Le prossime opere vincitrici del Premio Calapai titolate a Piero Gagliardi, arricchiranno la collezione permanente del MUSMA.

Sabato 12 ottobre in occasione della Giornata del Contemporaneo verrà pubblicato sul sito web e sul canale Youtube del Museo, un primo video che anticiperà una serie più ampia di visite guidate attraverso realtà virtuale e verrà presentata l’installazione site-specific dal titolo Linfa Grezza.

Promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, la Giornata del Contemporaneo che dal 2005 porta l’arte contemporanea al grande pubblico, ha scelto come tema l’accessibilità, nella sua accezione più ampia.

Il MUSMA ha molto a cuore il tema dell’accessibilità dei luoghi della cultura, specialmente in una città come Matera.

Situato in un palazzo del XVI secolo nel cuore dei Sassi di Matera è una peculiarità che rende il MUSMA unico che rappresenta anche una delle maggiori criticità del museo.

I Sassi sono inaccessibili per chi ha una disabilità motoria e di conseguenza è impossibile per molte persone raggiungere il museo.

Per questo motivo Synchronos, l’impresa di gestione del MUSMA insieme al videomaker argentino Pablo Monton, sta realizzando un progetto di digitalizzazione di tutti gli spazi del museo che saranno presto visitabili attraverso video a 360° e visori VR Cardboard, accompagnati da una visita guidata ad hoc, per permettere ad un pubblico più vasto di fruire degli spazi suggestivi di Palazzo Pomarici e della collezione permanente di sculture del MUSMA.

Sempre nella serata del 12 Ottobre, verrà presentata l’installazione permanente Linfa Grezza, realizzata da Saul Saguatti, Luca Centola e Antonio Colangelo, a cura di Simona Spinella che entra a far parte della collezione permanente del Musma e nel primo ipogeo del MUSMA dalle 19.30 alle 23.00 avrà luogo la performance Linfa Grezza, con Saguatti per le immagini e Colangelo per le musiche.

Programma: Venerdì 11 ottobre alle ore 17.00 Installazione opera “The divided brain” di Edson Luli

DOVE: Palazzo Pomarici – Via San Giacomo (Sasso Caveoso) Matera Inaugurazione ad INGRESSO GRATUITO Orari apertura: Lun/Dom 10 – 1