Matera: il Comune in prima linea per sostenere le famiglie con minori disabili. Ecco i dettagli

Con deliberazione di giunta comunale n. 350 del 6 ottobre 2022, l’Amministrazione Comunale di Matera ha fornito indirizzi per la pubblicazione di un avviso alla cittadinanza finalizzato alla concessione di contributi economici per la partecipazione ai centri ludici creativi e/o centri estivi da parte di minori dai 3 ai 17 anni in condizione di disabilità.

L’ avviso predisposto è consultabile sul sito istituzionale del comune di Matera nella sezione AVVISI e contiene, altresì, il modulo di domanda che dovrà essere scaricato, compilato e consegnato, con tutta la documentazione richiesta, all’ufficio protocollo del comune entro le ore 12.30 del giorno 16 novembre 2022.

I cittadini in possesso dei requisiti previsti potranno dunque beneficiare di un contributo a parziale copertura delle spese sostenute nell’anno 2022 per le attività svolte o ancora in corso di svolgimento.

Così l’assessora alle politiche Sociali, Valeria Piscopiello:

“La pandemia ha reso evidente l’importanza di stare insieme e di socializzare da ciò nasce la necessità di sostenere le famiglie con minori disabili che, durante questo lungo periodo, hanno partecipato alle iniziative proposte dalle varie organizzazioni cittadine con numerose difficoltà dovendo, a proprie spese, garantire, durante le attività svolte, la presenza di personale dedicato all’ assistenza dei minori in maniera continuativa”.

Per il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Tutti i bambini e i ragazzi devono poter avere le stesse opportunità, pertanto ritengo sia importante sostenere attività che permettano l’integrazione, l’inclusione e la socializzazione.

L’amministrazione comunale, prosegue, ringrazia il Servizio Politiche Sociali per il prezioso lavoro svolto al fine di perseguire un importante obiettivo rivolto alla cittadinanza ed in particolar modo ai minori interessati”.

Avviso e modello di domanda qui:

https://www.comune.matera.it/avvisi/item/5580-avviso-contributo-centri-estivi-2022-per-minori-in-situazione-di-handicap

