Matera, il Comune fissa tutte le prossime opere pubbliche: ecco i progetti

Torna a riunirsi il 7 Luglio 2020 alle ore 17:00, nella Sala Pasolini, in Via Sallustio, il consiglio comunale di Matera:

“Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea:

1. Realizzazione Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera – Approvazione progetto preliminare.

2. Realizzazione Parco intergenerazionale di Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti – Approvazione progetto definitivo.

3. Approvazione schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Matera e la Provincia di Matera per la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano ad uso pubblico da parte della Provincia di Matera e della bretella di collegamento tra via A. Moro e via Saragat che da parte del Comune di Matera.

4. Realizzazione della strada urbana di collegamento tra via dei Normanni e via Timmari – Approvazione progetto definitivo.

5. Decreto Legislativo n.50/2016 – Modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e relativo Elenco Annuale 2020.

Il Consiglio si riunirà in modalità telematica.

In caso di mancanza del numero legale, l’assemblea si svolgerà in seconda convocazione alle ore 17:00 del 9 Luglio 2020 sempre nella sala Pasolini”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)