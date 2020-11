Matera, guida abusiva nei Sassi: intervenuta la Polizia Locale

Personale della Polizia Locale di Matera, nella mattinata di Domenica scorsa, ha colto sul fatto una donna intenta ad accompagnare illegalmente dei gruppi di turisti, con i quali aveva in precedenza concordato servizio e tariffa.

Immediata da parte degli agenti la denuncia nei confronti del soggetto a cui è stato contestato il reato di esercizio abusivo di professione di guida turistica, ed inflitta una sanzione pari a euro 430,38.

Gli operatori non autorizzati, spesso, risultano poco riconoscibili, perché si confondono con i visitatori e non indossano il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione, in quanto fanno parte o lavorano per conto di associazioni culturali che propongono visite guidate con personale senza le prescritte abilitazioni.

Raccomandiamo la massima prudenza.

