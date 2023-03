Matera: “Governo Bennardi impreparato nella promozione turistica della città”. La denuncia

«La partecipazione di una delegazione dell’amministrazione comunale alla BMT di Napoli non fa altro che sottolineare come il sindaco di Matera mantenga in maniera evanescente la delega al turismo, che sarà costretto a cedere nel prossimo rimpasto di giunta; e di come ci sia una incompetenza e un’impreparazione totale nella promozione turistica della città».

È quanto dichiara il Partito Democratico di Matera che prosegue:

«Assistiamo a queste partecipazioni a fiere nelle quali non viene portata la città di Matera, ma i suoi amministratori.

Così come accaduto a Milano, dove i nostri amministratori sono andati in gita istituzionale per presentare Matera, ma senza materiali.

La città dei Sassi, infatti, a differenza di altri comuni lucani in quell’occasione non aveva un proprio stand.

Arrivano roboanti dichiarazioni sul grande interesse suscitato dal Comune di Matera alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli ma, a ben guardare, il Comune di Matera era rappresentato da due amministratori e alcuni funzionari, senza alcuno stand e solo con qualche depliant: si potrebbe dire che la imprescindibile presenza dei nostri amministratori alla fiera sia consistita nel fare volantinaggio.

Ma le gite turistiche dei nostri amministratori non riscuotono grande successo nella città dei Sassi.

Le critiche da parte delle associazioni di categoria nei riguardi dell’amministrazione comunale sono infatti numerose.

Però la città può stare tranquilla: i nuovi ingressi in giunta saranno senz’altro garanzia di stabilità e di grandi traguardi per questa amministrazione».

