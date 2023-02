Matera: gli studenti di questa scuola scoprono il tennis grazie al tecnico federale Luca Galeazzo! Ecco il bel progetto

Si svolgono nel mese di febbraio le attività del progetto Scuola Attiva Junior, progetto nazionale promosso da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento per lo sport e dal Ministero dell’Istruzione.

La prima attività scelta dall’I. C. Minozzi Festa prevede l’intervento del tecnico federale della Federazione Italiana Tennis e Padel Luca Galeazzo, che svolge due ore di lezione in ogni classe, in compresenza con le docenti di Scienze Motorie, Giovanna Pennetta e Vanessa Vizziello.

Si tratta di una proposta sportivo-educativa strutturata e coinvolgente.

Gli obiettivi sono quelli di consentire un orientamento sportivo consapevole degli alunni, in base alle loro attitudini e preferenze, favorendo l’avviamento e la prosecuzione della pratica sportiva che è necessaria per tutto l’arco della vita.

Viene quindi favorita la scoperta di tanti sport diversi e appassionanti, grazie all’intervento di personale specializzato e altamente qualificato.

Il progetto mira a promuovere lo sviluppo motorio globale dei ragazzi e a diffondere la cultura del benessere, del movimento e dell’educazione alimentare. Offre infine un servizio sociale alle famiglie, fornendo un’attività sportiva gratuita per gli studenti.

