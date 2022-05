Matera, “Giro D’Italia per le donne che fanno impresa”: incentivi e nuove opportunità! Questo l’incontro

Martedì 17 maggio alle ore 14:00, nella Camera di commercio della Basilicata, si è tenuta la V tappa dell’edizione 2022 del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, una manifestazione itinerante organizzata da Unioncamere con i Comitati per la promozione dell’imprenditoria femminile.

Nella sala conferenze della sede di Matera della Camera di commercio si sono analizzati tutti gli scenari e si sono illustrati gli incentivi destinati a livello nazionale e regionale alle imprenditrici.

Il roadshow è stato ideato con l’obiettivo di offrire una panoramica sulle opportunità di finanziamento messe a disposizione dal PNRR e dagli strumenti di agevolazione Regionali.

La Camera di Commercio della Basilicata ha scritto alla fine dell’incontro:

“Sono tante le opportunità di finanziamento per le imprenditrici, sia a livello regionale che nazionale.

Oggi in Cciaa a Matera, nel corso del “Giro d’Italia per l’imprenditoria femminile” sono state illustrate misure in grado di elevare la soglia – già alta – di chi fa impresa in rosa, assecondando gli sforzi e le propensioni al mettersi in proprio.

Grazie a Unioncamere e al Comitato per l’imprenditoria al femminile, per questa opportunità!”