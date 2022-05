Matera, Oasi Diga San Giuliano: indispensabile un piano che salvaguardi il valore naturalistico dell’area. I dettagli

Oggi, 17 Maggio, alle ore 10:00 si è tenuto un incontro, convocato dall’amministrazione comunale di Matera, sul tema della riqualificazione, recupero e tutela dell’Oasi Diga San Giuliano.

Erano presenti all’incontro:

il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi;

il Sindaco di Miglionico Franco Comanda;

la Provincia di Matera, attraverso il vice presidente Emanuele Pilato;

l’assessore all’ambiente del Comune di Matera Giuseppe Digilio;

il Sindaco di Pomarico Francesco Mancini, il Sindaco di Grottole Angelo Devito su delega;

le associazioni di volontari ASD Lenza club San Giuliano, Matera Carp Team sede CFI 142.

Sono mancate all’incontro il Consorzio di Bonifica e la Regione Basilicata.

Sono state analizzate le maggiori criticità, tra le quali:

la riqualificazione delle specie arboree,

la rimozione degli alberi caduti,

la necessità di un piano di gestione,

la necessità di un piano di raccolta rifiuti,

la pericolosità dello stato in cui versano diversi alberi nell’Oasi,

la presenza di rifiuti,

la necessità di un piano di tutela e sorveglianza.

Si è ritenuto necessario e alquanto urgente predisporre una nuova riunione perché considerata indispensabile la presenza del Consorzio di Bonifica e della Regione Basilicata prendendo in considerazione l’alto valore naturalistico e turistico dell’area, delle criticità emerse e delle limitazioni di competenze e di risorse finanziarie in capo ai Comuni circostanti.

Alla fine dell’incontro il Sindaco di Matera, Domenico Bernardi, ha dichiarato:

“Confido in una presenza e ruolo attivo della Regione Basilicata e del Consorzio di Bonifico nella tutela dell’area San Giuliano perché i Comuni possono arrivare fino ad un certo punto in termini di competenza e di risorse, è auspicabile una cabina di regia autorevole e strutturata come l’ente regionale”.

La prossima riunione è stata predisposta per il 27 Maggio alle ore 10:00.