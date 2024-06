Matera: giovane raggiunto dalla Polizia e collocato in comunità! I dettagli

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, nei confronti di un giovane, in passato destinatario dell’Avviso orale, misura di prevenzione personale disposta dal Questore di Matera, alla luce dei precedenti per reati in materia di stupefacenti e rilevata la sua pericolosità sociale.

Al momento risulta indagato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta dell’epilogo di un’indagine svolta dalla Squadra Mobile, che trae origine da un intervento operato nello scorso mese di febbraio.