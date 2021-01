Matera, furti nelle abitazioni: telecamere per monitorare gli ingressi in città. La richiesta al Prefetto

Scrive una lettera il consigliere comunale della Lega Francesco Lisurici indirizzata al Prefetto di Matera con la richiesta di aumentare i controlli delle forze dell’ordine visti i molteplici furti avvenuti a Matera nelle ultime settimane.

Ecco l’appello:

“Si apprende il ripetuto verificarsi nelle ultime settimane di furti a danno dei cittadini materani.

Tale nota è volta a porre l’attenzione del Sig. Prefetto Argentieri del clima di timore che si sta diffondendo nella nostra città e dunque la necessità di apportare interventi puntali per circoscrivere pericoli di furto nelle abitazioni e attività commerciali di Matera.

A mio avviso, tali fenomeni (che il corpo di Polizia imputa a carico di cittadini baresi o dei dintorni) potrebbero anche essere causati da un peggioramento delle condizioni di vita generalizzato e dunque dall’emergenza economica conseguente la pandemia.

Molte famiglie, infatti, hanno perso il lavoro e non possono godere dei sostentamenti pubblici, questo però non deve giustificare atti a danno di altri.

Le problematiche sociali dovute alla pandemia sono generalizzate ma è nostro dovere, in quanto rappresentanti della città, intervenire per arginare quanto più possibile le eventuali conseguenze negative per i nostri concittadini.

Si chiede dunque di poter intensificare i controlli sia presso gli ingressi cittadini (in particolare quelli che collegano Matera al barese) e implementare il sistema di video sorveglianza collegato con le forze dell’ordine per monitorare costantemente il traffico veicolare, in entrata e in uscita su tutti gli ingressi alla città ma anche nei diversi quartieri materani durante il coprifuoco ovvero dalle ore 22:00 alle ore 5:00.

L’obiettivo di tale intervento è duplice: come sopradetto è fondamentale che i nostri concittadini vivano in un ambiente sereno e che si sentano protetti e, allo stesso tempo, evitare atti dolosi a scapito di famiglie e attività commerciali materane”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)