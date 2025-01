Matera, furti con i proprietari in casa: “pene esemplari per chi mette a rischio la serenità delle famiglie”

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Lega Salvini Matera:

“Gli episodi di furti registrati nelle scorse notti a Matera, con i malviventi che hanno agito persino mentre i proprietari erano in casa, rappresentano un segnale grave che richiede una risposta decisa e immediata.

Le aree colpite, come Venusio, La Martella, via Montescaglioso e San Giacomo, devono essere al centro di interventi urgenti per ripristinare la tranquillità e la sicurezza che i cittadini meritano.

La Lega Salvini Matera ribadisce con fermezza che la sicurezza è tutto. Garantire la protezione delle famiglie, delle abitazioni e della comunità è e continuerà a essere la nostra assoluta priorità. Simili comportamenti criminali devono essere fermati sul nascere, e i responsabili di questi atti vili devono essere individuati rapidamente e puniti con pene esemplari, adeguate alla gravità dei loro gesti e al pericolo che creano per la collettività.

Esprimiamo inoltre il nostro più sentito ringraziamento alle forze dell’ordine, che, con grande impegno e professionalità, si dedicano ogni giorno alla protezione della nostra città, spesso affrontando sfide difficili e complesse. Tuttavia, riteniamo che sia necessario un ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto per fronteggiare situazioni sempre più preoccupanti.

In particolare, proponiamo:

Pattugliamenti notturni più frequenti e una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree periferiche e nei quartieri a rischio ma anche l’installazione di sistemi di videosorveglianza moderni e integrati, indispensabili per la prevenzione e il monitoraggio costante”.

“La sicurezza non è negoziabile,” dichiara Marco Bigherati referente Lega Matera. “Matera merita di essere un luogo sicuro per tutti, senza eccezioni. Non possiamo tollerare che malviventi, approfittando del buio e della tranquillità notturna, mettano a rischio la vita e la serenità dei nostri cittadini. Servono interventi forti, decisi e immediati”.

La Lega Salvini Matera si impegna a portare queste richieste nelle sedi istituzionali e a sostenere ogni azione volta a garantire che Matera resti una città sicura, libera da episodi di criminalità come quelli degli ultimi giorni.