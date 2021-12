Matera: finanziamenti in arrivo a questi 4 comuni della provincia! Ecco i dettagli

Saranno finanziati nove interventi proposti da altrettanti Comuni lucani contro l’abbandono dei rifiuti per strada o in altri luoghi non idonei.

Per questo scopo, il governo regionale ha stanziato con un avviso pubblico oltre tre milioni di euro.

Sono più di cento i Comuni che hanno ricevuto gli aiuti richiesti.

Con 202.735 euro, non impegnati in precedenza, saranno ora sovvenzionati i progetti presentati dai Comuni di Abriola (PZ), Accettura (MT), Brindisi di Montagna (PZ), Campomaggiore (PZ), Garaguso (MT), Noepoli (PZ), Oliveto Lucano (MT), Rotondella (MT) e Ruoti (PZ), che hanno partecipato fuori termine all’avviso pubblico per prevenire il fenomeno e realizzare adeguati sistemi di controllo.

Il finanziamento è giustificato dal carattere di urgenza che rivestono gli interventi proposti per motivi di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

Ha commentato l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa:

“Tra i nostri obiettivi c’è la riduzione dei rifiuti nel territorio regionale di pari passo con l’aumento della percentuale media della raccolta differenziata.

Uno sforzo che richiede l’impegno di tutti, dalle istituzioni ai cittadini.

Con un avviso pubblico abbiamo coinvolto i Comuni, le Province e gli Enti Parco, gli enti proposti alla vigilanza, ma deve aumentare in tutti noi la consapevolezza che l’ambiente è un bene comune e come tale va tutelato e rispettato”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)