Matera, Ferrosud-Mermec: raggiunto l’accordo! I dettagli

In mattinata, presso gli uffici della Regione Basilicata a Matera, si è tenuto un incontro, presieduto dall’assessore Casino, tra la MerMec, la Ferrosud, le organizzazioni sindacali e Confapi Matera.

Nell’incontro odierno sono emerse le criticità legate alla platea degli ultimi 23 lavoratori di Ferrosud che dal 1° marzo non avevano più certezze di rientrare in MerMec.

In questi mesi MerMec ha assunto 40 lavoratori di ex Ferrosud, ma purtroppo per questi ultimi 23 lavoratori, a causa di ritardi burocratici, si è rischiato che gli stessi rimanessero fuori dall’accordo di reindustrializzazione.

Oggi, grazie al lavoro sinergico tra l’assessore Casino, Confapi Matera, le organizzazioni sindacali e l’azienda MerMec, si è arrivati a firmare un accordo che prevede un percorso formativo in aula e in azienda per acquisire le professionalità richieste da MerMec che durerà fino a giugno, ma soprattutto che entro luglio prevede l’assunzione della restante platea di lavoratori.

Inoltre, la MerMec si è anche impegnata, per quanto concerne la formazione, a prevedere una forma di ristoro economico.

Inoltre, sono previsti step bimestrali di monitoraggio dell’accordo, ma oggi possiamo dire che finalmente dopo 10 anni i lavoratori, tutti, di Ferrosud, avranno un futuro legato alla MerMec che, auspichiamo, possa anche essere il futuro di un territorio intero visti gli ingenti investimenti previsti per il sito di Matera.

Le parti esprimono soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo e apprezzano lo sforzo compiuto sia dalla Regione, sia dalla MER MEC SpA per la serietà dimostrata nel rispetto degli impegni.

L’accordo pone fine a una vertenza durata anni e, soprattutto, riapre prospettive di ripresa e di occupazione per un’Azienda ormai ferma che in tal modo riprende la produzione e rioccupa i lavoratori, avendo come scopo precipuo la salvaguardia della produzione e del lavoro.

Infatti, quello che per tanti anni è stato unanimemente considerato un fiore all’occhiello dell’economia locale, grazie all’accordo con i Sindacati rinasce a nuova vita e ridà all’intero territorio interessanti prospettive di sviluppo imprenditoriale e crescita occupazionale.