A Matera la presentazione della nuova Lancia Ypsilon in edizione limitata del Gruppo Maffei con un ricco buffet! I dettagli

Sempre maggiori e in costante aggiornamento le attività sul territorio del Gruppo Maffei che ha come mission quella di soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

La Concessionaria Maffei nasce nel 1955 e si afferma sin da subito nel Sud Italia grazie alla scelta operata per la vendita di auto a marchio Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Fiat Professional, Mopar e, in seguito alla recente acquisizione, dei marchi DR ed EVO, in un vasto territorio che comprende parte della provincia di Salerno, l’intera Basilicata e 8 Comuni della zona Murgiana della Puglia.

Premiata per 3 anni consecutivi come una tra le migliori concessionarie d’Europa per la cura e la gestione del cliente, Gruppo Maffei è una realtà consolidata ed evoluta insieme al mondo dell’automobile, crescendo progressivamente fino a diventare il punto di riferimento per chi desidera affidarsi ad una realtà seria per l’acquisto e l’assistenza della propria auto.

Venerdì 1° marzo Gruppo Maffei invita tutti a scoprire la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina presso Casa Lancia S.S. 99 Km. 16,500 per Altamura, Matera.



Alle ore 19:00 in anteprima sarà presentata la prima vettura della nuova era Lancia 100% elettrica.

Dettagli stilistici esclusivi grazie alla partnership con Cassina, dal colore blu Lancia, ai sedili in velluto a cannelloni e il tavolino firmato Cassina.

1906 esemplari numerati e certificati in omaggio all’anno della nascita di Lancia.

Ispirato alle icone Lancia del passato, la Nuova Ypsilon reinterpreta diversi elementi in chiave contemporanea.

La scelta dell’esclusivo colore blu Lancia per l’edizione limitata conferma lo stile raffinato dei due brand.

Un tour esclusivo al quale è possibile accedere solo su invito nei nuovi showroom Casa Lancia.

Gruppo Maffei con i propri clienti brinderà poi all’inizio di questa nuova era con buffet, apericena e drink.

Qui la possibilità di iscriversi all’evento: https://bit.ly/48tFfmB