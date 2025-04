Matera espone le sue creazioni artigianali per omaggiare il Made in Italy. Ecco l’iniziativa

La CNA di Matera celebra la Giornata del Made in Italy.

Martedì 15 Aprile 2025 alle ore 9:00, nella sede della CNA in via degli Aragonesi 26/A si celebrerà La Giornata del Made in Italy.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato locale e le eccellenze produttive del nostro territorio, offrendo uno spazio di riflessione e condivisione sulle sfide e sulle prospettive del “saper fare” italiano.

La giornata prenderà il via con i saluti istituzionali del Presidente della CNA di Matera, Matteo Buono, e proseguirà con l’inaugurazione di una mostra di artigianato artistico, che vedrà protagonisti artigiani lucani impegnati nella salvaguardia delle tradizioni e nella promozione della qualità e dell’identità produttiva nazionale.

Interverrà anche il Presidente della CNA Basilicata, Leonardo Montemurro, che illustrerà le finalità della Giornata Internazionale del Made in Italy, sottolineando il valore culturale, economico e strategico del nostro patrimonio manifatturiero.

Durante l’incontro, si procederà alla sottoscrizione del Manifesto per la salvaguardia del Made in Italy, documento che raccoglie i principi condivisi per la tutela e la promozione della produzione nazionale.

Le conclusioni saranno affidate all’Avv. Roberto Luongo, Direttore della CNA di Matera, che ribadirà l’impegno dell’associazione nel sostenere e promuovere le eccellenze artigiane del territorio.

Queste le esposizioni artigianali in mostra:

Manufatto di ceramica artistica – A.C.T. di Felterino Onorati e Anna Maria Pagliei

Dipinto “L’Arte di impastare” – Maria Paolicelli

Timbri del pane e miniatura del tavoliere intarsiato a mano per pasta fresca – Arte Pastorale di Giuseppe Stefanachi

Plaid raffigurante una panoramica della città di Matera – Texture Italy di Donato Cirella

Sculture da tavolo “TUFA – Piccole sculture” – Progetto Arte

Cucù (simbolo della città di Matera) – Collezione di Mimmo Giordano (B&B La Corte dei Pastori)

Scarpe “Gianni Agnelli” e cintura intrecciata – Gianfranco Montano

Specchi d’autore – Vito Santoiemma

Luminarie – Antonio Panaro

Lampada artigianale – Margherita Albanese

Contenitore per lievito madre in terracotta – Daniela Madeddu

Capo sartoriale– Paola Buttiglione

Segnalibro e taccuino in stampa naturale – Giallokurkuma di Bernadette Scalcione

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per scoprire, sostenere e celebrare le radici artigiane della nostra cultura produttiva.

Ecco la locandina dell’evento.