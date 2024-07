Il Comune di Matera informa:

“È convocato per mercoledì 10 luglio alle ore 16, il consiglio comunale in seduta straordinaria presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione alla stessa ora di giovedì 11 aprile), per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:

1. Elezione del presidente del Consiglio e dei due vice presidenti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello Statuto comunale.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza”.