Matera e Viggiano da ieri ancora più vicine nel nome di Maria! I dettagli

“Sono stati giorni intensi e pieni di emozione quelli vissuti durante quest’ultima storica peregrinatio Mariae“.

Così l’Associazione Maria SS. della Bruna che aggiunge:

“Per la prima volta, infatti, Maria SS. della Bruna ha fatto visita ed è stata ospite di un’altra comunità dedita al culto mariano, Viggiano, in provincia di Potenza, custode della Madonna del Sacro Monte, Regina e Patrona delle genti lucane.

Due comuni, Matera e Viggiano, da ieri ancora più vicini e stretti da un patto, sottoscritto dai rispettivi Sindaci, al culmine di una giornata di grande devozione e gioia, che sigilla la volontà e l’importanza di continuare un cammino di fede e collaborazione, nel nome di Maria.

Doveroso è il sentito ringraziamento che va a Don Paolo D’Ambrosio, Rettore del Santuario Regionale di Viggiano, e ad Amedeo Cicala, sindaco del Comune di Viggiano, per il prezioso supporto; a tutta la comunità di Viggiano per la calorosa accoglienza e all’arcidiocesi di Matera-Irsina per la grande partecipazione.

Evviva Maria, Evviva le città di Maria”.a

a

