Matera e provincia: sistema di video-sorveglianza e foto-trappole per chi abbandona i rifiuti! I dettagli

Continua l’impegno nella “lotta all’abbandono indiscriminato di rifiuti” sul territorio della provincia materana.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Montescaglioso (MT), in collaborazione con la Polizia Locale, sono intervenuti sulla strada Provinciale 15 Montescaglioso-Bernalda ed hanno sanzionato sei persone, ritenute responsabili dell’abbandono di diversi rifiuti solidi urbani rinvenuti in località Imperatore.

La Provincia di Matera ha già provveduto a disporre un intervento di bonifica della zona interessata, nell’ambito di un’azione di monitoraggio del territorio e di rispetto delle norme ambientali.

Così il presidente Piero Marrese:

“Un ringraziamento al Comandante di Stazione locale dei Carabinieri Pasquale Anselmi, a tutti i militari della Stazione e al responsabile della Polizia Locale capitano Paolo Martinelli per l’operazione eseguita e l’impegno volto al contrasto e all’accertamento delle violazioni in materia ambientale sul territorio provinciale, nonché un grazie al consigliere provinciale Nunzio Carriero per il suo impegno, a tutto campo, che porta avanti sulle tematiche di natura ambientale.

La Provincia è costantemente in prima linea in un servizio volto alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente, attraverso una attività che sta portando a ottimi risultati sia sul contrasto al degrado delle aree rurali della nostra provincia che sulla prevenzione di fatti illeciti.

A tal proposito, a breve avvieremo un sistema di monitoraggio territoriale, che prevede l’installazione di un sistema di video-sorveglianza e foto-trappole sulle aree più sensibili a fenomeni abbandonici”.

