Matera e Provincia: in arrivo l’ondata di caldo più intensa dell’anno con punte di 40 gradi nel fine settimana! Ecco le ultimissime previsioni

Prosegue l’avanzata del caldo africano che, secondo le previsioni meteo, avvolgerà sempre più il nostro Paese raggiungendo il suo culmine nel prossimo weekend: secondo i meteorologi proprio in quei giorni assisteremo alla più forte ondata di calore dell’anno.

In particolare 3bmeteo annuncia il deciso rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo che rinnoverà una lunga fase stabile e improntata al caldo intenso sulla Basilicata.

Tra la fine di Luglio e inizio Agosto le torride correnti in afflusso dal Nord Africa faranno raggiungere temperature anche di 40° gradi in zone come Matera, Policoro e Nova Siri, oltre i 35°-37°C altrove.

Afa molto accentuata nei grandi centri urbani, specie tra la sera e la notte.

Quindi che tempo ci aspetta su Matera per il fine settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 30 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 39°C, la minima di 26°C.

Sabato 31 Luglio avremo anche bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 39°C, la minima di 26°C.

Domenca 1° Agosto avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 40°C, la minima di 28°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Venerdì 30 Luglio e di Domenica 1° Agosto.

