Matera e Imma Tataranni si preparano a brillare su Rai1! Tutti davanti la Tv

Oggi alle 12 presso il Circolo sportivo della Rai si è svolta la conferenza stampa di lancio della quarta stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.

Nata dalla penna della scrittrice materana Mariolina Venezia, la figura di Imma Tataranni è entrata subito nel Palmares delle serie italiane più viste, vincendo ogni volta la prima serata in termini di ascolti.

In conferenza il cast al completo, Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Alessio Lapice; ma anche l’attore materano Nando Irene (maresciallo La Macchia) ed il regista della serie, Francesco Amato..

Presente anche l’autrice e sceneggiatrice Mariolina Venezia.

Nel lanciare la prima delle quattro puntate di questa quarta stagione, che prenderà il via su Rai Uno questa sera, Domenica 23 febbraio, Anouk Andaloro, capo struttura di Rai Fiction ha sottolineato quanto questa serie sia un vero “faro” riuscitissimo e venduto tantissimo anche all’estero.

Accanto a lei anche Anastasia Michelagnoli, produttrice per IBC MOVIE della serie e Margherita Gina Romaniello Presidente della Lucana Film Commission.

“Girare a Matera è ad ogni stagione come ormai tornare a casa – ha detto il regista Amato – Ogni volta troviamo spunti per definire ancor più i dettagli del racconto e dei protagonisti. Questa serie è come un allineamento di pianeti dove ogni cosa brilla e dà luce all’altra”.

“Matera e la Basilicata sono protagoniste assieme al cast di questa serie – ha affermato Margherita Romaniello – Il nostro territorio ne esce vivace, accogliente, sorprendente, come le storie che Imma Tataranni e compagni vivono e sono.

Vince la serie e vince la Basilicata. La produzione verrà a breve per effettuare sopralluoghi ed ambientare le nuove storie che daranno vita alla quinta stagione della serie”.