Matera: due città della provincia scelte per ospitare le finali delle Coppe Italia maschili di futsal! I dettagli

“Lo sport come occasione per affermare i valori di lealtà e impegno, promuovere le meraviglie della nostra terra e trasferire ai giovani modelli educatici positivi e corretti stili di vita”.

Così afferma il Presidente Vito Bardi che aggiunge:

“È un grande piacere ospitare le finali delle Coppe Italia maschili di futsal in Basilicata e per questo ringrazio il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 e il Presidente Luca Bergamini per aver scelto quali sedi della kermesse le cittadine lucane di Policoro e di Bernalda”.