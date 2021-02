Matera: dopo il crollo delle temperature come sarà il meteo? Queste le ultime previsioni

Come previsto, la dama bianca ha fatto visita alla nostra regione.

Non sono mancati i disagi, causati dal ghiaccio e dal forte vento.

Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 16 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 7°C, la minima di 0°C.

Mercoledì 17 Febbraio, avremo cielo poco o parzialmente nuvoloso la mattina, nubi sparse e schiarite il pomeriggio, cielo nuvoloso con locali aperture la sera.

La temperatura registrata pare che sarà di 10°C la massima, la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

