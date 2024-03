Matera: donato un computer per la stanza nata come assistenza alla donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite. Le foto

Grande soddisfazione per l’evento odierno, proposto dal Club Matera Soroptimist:, attraverso cui è stato donato un computer contro la violenza sulle donne, al quale hanno contribuito l’Istituto Omnicomprensivo di Accettura e D-Hub Studios.

Il computer che proietterà i video della campagna contro la violenza di “Orange the world” è stata ubicato all’ingresso per accogliere le donne e completare “La Stanza tutta per sé” – nata per assistere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite, oltre a un luogo di ascolto e di informazione – nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera”.

Ecco le foto.