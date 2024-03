Incidente stradale a Policoro! Ambulanza, Polizia locale e Vigili del Fuoco sul posto

Nel tardo pomeriggio di oggi, incidente stradale a Policoro.

Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha deviato dalla carreggiata finendo in una scarpata nei pressi di Via Trento.

Sul luogo dell’incidente, oltre al pronto intervento del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato congiuntamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona.

Al momento, le cause precise dell’incidente rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.