Matera: divieto di transito per gli autobus turistici nel centro abitato. Ecco in quali giornate

Con l’approssimarsi delle imminenti festività natalizie in cui è previsto un importante afflusso di visitatori, in particolare nel centro storico della città, il Comune, ha ritenuto necessario introdurre soluzioni in tema di mobilità tese a decongestionare il traffico nel centro storico.

Con un’ordinanza a firma del dirigente del Settore Traffico (332/2024), Paolo Milillo, è stata predisposta una nuova regolamentazione per l’accesso nel centro abitato dei bus turistici nelle giornate 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 dicembre 2024 e 4 e 5 gennaio 2025, anche in occasione della programmazione, in città, del presepe vivente.

Per far sì che i turisti e residenti arrivino in centro con mezzi sostenibili o con il trasporto pubblico locale, dunque, Il Commissario Straordinario ha richiesto, ed ottenuto dalla Regione e dalle FAL, durante le suddette giornate, l’implementazione delle corse su rotaia dal parcheggio di interscambio all’interno del Terminal Intermodale (Fermata Serra Rifusa), sia per i bus turistici che per le vetture private, a titolo gratuito.

L’implementazione delle corse aggiuntive dal Terminal Bus, che è stata possibile grazie al contributo dell’Assessorato e della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Basilicata, permetterà di raggiungere il centro città sia nelle giornate del sabato, in cui sono già garantite in base al programma di esercizio in essere da parte delle FAL, sia nelle giornate di domenica, in base al programma straordinario attivato dalla stessa azienda ferroviaria.

Tutti i bus turistici diretti nel centro abitato, dovranno, dunque, obbligatoriamente effettuare la fermata per la discesa e la salita dei passeggeri nell’area del Terminal Intermodale di Serra Rifusa- Matera Sud con la possibilità della successiva sosta fino alla capienza stabilita.

A seguito di tale ordinanza, sarà predisposta, di concerto con l’ANAS, da parte del Comune di Matera, adeguata cartellonistica segnaletica agli ingressi della città sia dalla parte della SS7- Ferrandina- Matera, che della Statale 99 che collega Matera a Bari.

Il parcheggio del Terminal Bus potrà essere utilizzato in maniera gratuita anche dalle auto di privati che in tal modo non appesantiranno il traffico lungo le arterie stradali principali della città.