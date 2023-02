Matera: diverse centinaia di famiglie sono ancora in attesa di questi contributi! La denuncia

Tensioni nella Città dei Sassi.

Come fa sapere la sezione di Matera del Movimento 5 Stelle:

“Il Comune è pronto, da tempo, a pubblicare il bando per la concessione dei contributi per i canoni di locazione delle abitazioni.

Purtroppo però manca il dato fondamentale senza il quale gli uffici comunali, già pronti, non possono procedere: l’importo che la Regione ha intenzione di trasferire al Comune di Matera.

Si perchè la comunicazione datata 26 gennaio 2023 ricevuta dall’ente di via Verrastro parla di un impegno da parte della Giunta Bardi ad approvare la delibera con la quale saranno destinate, speriamo al più presto, le risorse spettanti ai comuni.

A nostro parere la Lega Basilicata, o quel che ne resta, aggiungiamo fortunatamente, piuttosto che intervenire su argomenti che non la riguardano dovrebbe dare risposte ai cittadini Materani che sono in attesa di ricevere questi contributi.

A causa dell’inerzia regionale siamo al paradosso per il quale gli uffici del comune di Matera sono pronti da tempo a pubblicare il bando, ma non avendo a disposizione la somma precisa da destinare ai rimborsi per le locazioni sono fermi al palo, con diverse centinaia di famiglie che attendono con ansia di ricevere questi contributi previsti per legge.

Pertanto auspichiamo e chiediamo con forza che si dia subito seguito all’approvazione di questa delibera di Giunta Regionale per dare risposte serie e concrete ai cittadini più bisognosi”.

