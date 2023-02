A Matera questi clown, con i loro abiti coloratissimi e divertenti, hanno sfilato per le vie della città! Ecco le foto

“Il Carnevale del riciclo”, questo il titolo dell’evento che si è svolto mercoledì 15 Febbraio a Matera, con la partecipazione attiva di tutti gli Istituti comprensivi della città, oltre al liceo artistico e l’Istituto professionale “Isabella Morra”.

La sfilata è partita da piazza Matteotti e ha raggiunto piazza Vittorio Veneto, percorrendo via don Minzoni e via Ascanio Persio.

Tra le scuole presenti anche Istituto Comprensivo Donato Bramante Matera che per l’occasione, come fa sapere la stessa Scuola:

“Grazie al riciclo creativo abbiamo realizzato vestiti e accessori recuperando ciò che viene buttato: in particolare gli alunni della primaria con la guida delle insegnanti hanno creato maschere di Carnevale travestendosi da bottiglie di latte, barattoli di pelati e vasetti di confetture e utilizzando il polietilene espanso, materiale plastico di risulta dei salottifici.

Un altro gruppo, i RICICLOWN allegri pagliacci hanno sfilato con i loro abiti coloratissimi e divertenti creati dalle sarte più raffinate della città (le nostre maestre, nonne e mamme) con vari materiali di scarto (cartone, plastica ecc.).

Altra compagine gli alunni della 3F della Secondaria che utilizzando cartoni riciclati si sono travestiti da carte da gioco.

Il tutto all’insegna della creatività e della matrice comune rivolta all’attenzione per l’ambiente.

Un ringraziamento particolare alla Cosp Tecno Service ed Egrib, all’impegno appassionato della dott.ssa Anna Lanza, al Comune di Matera, per aver dato vita ad una importante manifestazione ecosostenibile per il territorio e per la nostra scuola.

Un arrivederci ai prossimi laboratori formativi sul rifiuto come risorsa”.

Ecco alcune foto.

