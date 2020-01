Matera, delega all’Ambiente per Maria Anglona Adduci. I dettagli

Tursi torna protagonista in consiglio provinciale.

Come si evince da un post pubblico del Comune:

“Durante il consiglio di oggi, 15 Gennaio, presieduto dal presidente Piero Marrese è stata votata la surroga del consigliere Silvio De Marco del comune di Scanzano, interessato nelle scorse settimane dalle tristi vicende di cronaca giudiziaria, il cui posto viene preso dal nostro vicesindaco ed assessore alla pubblica istruzione Maria Anglona Adduci.

Il presidente Marrese, nel ringraziare De Marco per il lavoro svolto in questo tempo, ha dato il benvenuto alla Adduci conferendole la delega all’ambiente detenuta proprio dal suo predecessore.

Il neo consigliere Adduci (primo dei non eletti alle scorse elezioni provinciali svoltesi nel Marzo scorso) ha espresso la soddisfazione per questo importate ruolo ed ha assicurato l’impegno massimo per il territorio provinciale e della sua città”.

Soddisfazione viene espressa dal Sindaco Salvatore Cosma che ha assistito ai lavori di consiglio:

“Tursi torna protagonista e fa valere l’importanza del lavoro portato avanti, in questi anni, dalla nostra squadra con l’ingresso del mio vicesindaco Maria Anglona Adduci che merita questo importante ruolo per l’impegno profuso sin dal primo giorno della sua elezione.

Sono convinto che, come sempre, Tursi potrà trarre dei benefici da questa rappresentanza in consiglio provinciale con una persona capace e caparbia che difenderà a denti stretti la causa della nostra provincia e della nostra città”.

Queste le parole del neo consigliere Adduci:

“Questa nuova esperienza mi permetterà di ampliare il bagaglio di amministratrice e, nello stesso tempo, affrontare con responsabilità altre problematiche inerenti la delega che il Presidente Piero Marrese (che ringrazio profondamente insieme ai colleghi Consiglieri Provinciali) mi ha affidato quale l’ambiente.

Ringrazio inoltre tutti i consiglieri comunali che mi hanno dato fiducia, in modo particolare la mia amministrazione.

Resto a disposizione per il bene di tutta la Provincia di Matera e della mia città che mi onoro di rappresentare in tutte le sedi istituzionali preposte”.