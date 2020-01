Matera, inaugurati nuovi locali per la postazione del 118: “far sì che i tempi di attesa alla chiamata possano scendere sotto i 20 minuti”. Le parole…

Oggi, Mercoledì 15 Gennaio, si è tenuta la cerimonia di consegna dei nuovi locali della postazione del 118 a Matera, situata in Piazza Firenze 1.

L’assessore alla sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone, nel corso dell’inaugurazione ha dichiarato:

“Con quest’iniziativa parte il programma di riorganizzazione totale del servizio di emergenza urgenza per far sì che, anche nell’entroterra lucano, i tempi di attesa alla chiamata possano scendere sotto i 20 minuti in modo tale da dare pari dignità e pari diritti a tutti i cittadini”.

Come sottolineato, in una nota, dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza:

“La cerimonia che porta a termine la prima fase realizzativa dell’adeguamento delle sedi delle postazioni del 118 sull’intero territorio regionale da parte dell’ASP, consentirà di garantire ai lavoratori spazi adeguati e consoni alla attività a cui sono preposti.

L’adeguamento delle postazioni continuerà secondo un cronoprogramma che vedrà il definitivo adeguamento di tutte le postazioni regionali.

Il trasferimento di questa postazione porterà certamente ricadute positive in termini di tempestività delle prestazioni richieste, essendo la stessa collocata nei pressi del centro cittadino.

Nello specifico, i nuovi locali ospitano due postazioni 118, una delle quali (India Eco2) è stata istituita in concomitanza con le celebrazioni per la Capitale Europea della Cultura 2019.

Allo stato, la Città di Matera dispone di complessive quattro postazioni 118 (una Mike, due India e la base dell’elisoccorso)”.