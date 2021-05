Matera, degrado al monumento dei caduti: “la città è completamente travolta dall’erba”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Giovanni Angelino, commissario UDC provincia di Matera, sul degrado al monumento ai caduti di Matera:

“Anche i Caduti sono trascurati a Matera dal governo Bennardi.

Che l’erba alta sia presente in tutti i quartieri di Matera non è una novità ma quando non si riesce a curare nemmeno l’erba dell’aiuola che accoglie il monumento ai caduti del 21 settembre 1943 vuol dire che la misura è davvero colma e questo degrado nel cuore del centro storico materano oltre a ribadire che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Bennardi fa acqua da tutte le parti conferma che l’attuale governo cittadino trascura anche chi ha pagato con la vita per i valori della patria e della nostra libertà.

Ma è possibile che materani e visitatori si trovino di fronte ad una situazione così imbarazzante in piazza Vittorio Veneto proprio presso il Monumento che ricorda i valorosi materani che andrebbero ricordati con dovuto decoro e rispetto?

Caro Bennardi, lo so che Lei è impegnato a giocare al piccolo archeologo ma la città di Matera è completamente travolta dall’erba e in attesa dei lavoratori che saranno impegnati per la pulizia di tutta la città non si può ignorare una situazione del genere in piazza Vittorio Veneto, il cuore pulsante della città di Matera, il luogo di incontro dei materani e lo spazio più frequentato insieme a Sassi dai visitatori per la presenza degli ipogei e dell’affaccio sui Sassi dal belvedere Guerricchio.

Una situazione di degrado di questo genere in piazza Vittorio Veneto non è tollerabile e mi auguro che in tempi rapidi l’Amministrazione Comunale in cui militano anche tante anime sensibili al verde pubblico possa attivarsi immediatamente per ripulire l’aiuola del monumento ai Caduti della città di Matera”.

