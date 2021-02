Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, mostrando orgoglioso il nuovo scuolabus scrive:

“Migliora il parco bus scolastici del Comune di Matera.

Stamani, alla presenza del sottoscritto e dell’Assessore Giuseppe Sarli, presso il deposito/rimessa in via Aldo Moro, ha fatto il suo debutto ufficiale il nuovo scuolabus che sostituisce un vecchio mezzo ormai in disuso“.

Ecco alcune foto.

