Raffalello De Ruggieri non si ricandiderà come Sindaco di Matera, bensì come consigliere, a sostegno di Marianna Dimona, attuale assessore al turismo del Comune e proposta per l’attuale maggioranza di centrosinistra.

Ad annunciarlo, oggi, lo stesso De Ruggieri, nel corso di un incontro con i giornalisti.

Cosa ne pensate?

