Matera: dalla Regione 200000 euro per la Festa della Bruna! Ecco le ultime notizie

“Accogliamo, con soddisfazione, la decisione della Giunta regionale di destinare un contributo economico di 200 mila euro in favore della festa della Bruna, che si terrà a Matera il prossimo 2 luglio, un evento di grande valore simbolico e culturale e che, accanto al significato religioso, assume un prezioso valore identitario, rafforzando il senso di appartenenza dell’intera comunità materana”.

E’ quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale della Lega di Basilicata Giovanni Vizziello che aggiunge:

“La festa in onore della Madonna della Bruna ha un altissimo valore simbolico perché si svolge a Matera da oltre 600 anni e si ispira ai valori dell’autenticità e dell’essenzialità, recuperando riti, tradizioni e sentimenti che rappresentano una ricchezza inestimabile della nostra comunità.

Investire in eventi di questa portata rappresenta il modo migliore per valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio, riscoprendo la magia di luoghi unici al mondo, quelli di Matera, vero attrattore turistico della nostra regione e fonte di richiamo per tante persone nate a Matera e che vivono lontane”.

