Matera: “dal Comune nessuna intimazione al pagamento dei canoni di locazione fino a cessata emergenza”

L’assessore al Bilancio, Eustachio Quintano, replica così alle dichiarazioni di due consiglieri comunali:

“In questa fase di emergenza, il Comune di Matera sta già adottando, quindi tempestivamente e senza ritardi di alcun genere, nei confronti degli affittuari degli immobili di sua proprietà, lo stesso comportamento che ha esortato ad attuare per i privati cittadini.

Non ci sarà da parte del Comune nessuna intimazione al pagamento dei canoni di locazione fino a cessata emergenza.

In seguito, si concorderanno con gli interessati le modalità per la corresponsione delle somme non versate.

Pur in un momento in cui vorremmo evitare polemiche pretestuose, dobbiamo ricordare che il Comune non deve procedere ad alcuna sospensione delle tariffe (Tari, Cosap, ecc.) per il semplice fatto che il loro importo non ancora è stato definito.

Una volta terminata l’emergenza condivideremo, come abbiamo già più volte ripetuto, direttamente con le associazioni delle categorie produttive il modo migliore per il loro pagamento.

E’ singolare che siano solo alcuni consiglieri comunali ad agitarsi ancora su questo argomento, mentre dal mondo dell’impresa che anzi ha apprezzato pubblicamente l’operato comunale, con cui stiamo lavorando e interloquendo, non è arrivata nessuna ulteriore sollecitazione, a testimonianza del fatto che su questo tema non ci sono incomprensioni di nessun genere, senza timore di smentita, tranne per chi deve per forza sollevare inutili polveroni”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)