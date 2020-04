Matera: “Sospendere il pagamento dei canoni di affitto fino al termine dell’emergenza Coronavirus”. L’appello

Ecco l’appello lanciato dell’assessore al Bilancio del Comune di Matera, Eustachio Quintano, ai proprietari di abitazioni:

“In una fase così difficile, anche economicamente, per tante famiglie, esorto i proprietari di abitazioni concesse in locazione, a sospendere momentaneamente la riscossione dei canoni di affitto nei confronti dei soggetti maggiormente colpiti dalle misure di restrizione delle attività economiche, fino a quando l’emergenza non sarà cessata.

Il pagamento degli affitti non versati potrebbe avvenire in modo dilazionato nei mesi successivi a quelli di fermo delle attività economiche nel Paese.

Credo che sia un’esigenza sentita da tanti e che dovrebbe trovare accoglimento da parte di chi dispone di risorse sufficienti per superare senza grossi affanni questo drammatico momento.

E’ necessario che ognuno di noi faccia la propria parte.

Ripartiremo più forti di prima e con la consapevolezza di essere parte di una comunità con grandi valori umani e morali”.

