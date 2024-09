Matera: convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria. Ecco l’ordine del giorno

Il presidente del consiglio comunale, Maria Cristina Visaggi, ha convocato per venerdì 27 settembre, alle ore 16 nella sala “Pasolini” di via Sallustio, l’assise in seduta straordinaria, l’eventuale seconda convocazione è fissata alle ore 16 di lunedì 30 settembre, per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1. Interrogazione a firma della consigliera Cinzia Scarciolla avente ad oggetto: “Stato di attuazione del progetto Casa delle tecnologie emergenti di Matera. Verifica”.

2. Mozione a firma di diversi consiglieri (Fiore, Carlucci, Pilato, Caldarola, De Palo T., Paterino, Doria, Visaggi, Montemurro, Iosca, Di Lecce) avente ad oggetto: “Consiglio comunale di Matera. Entrata in vigore dell’aumento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici da parte del Governo Meloni da 6V/m a 15 V/m. Proposta adozione di provvedimento sindacale a tutela della salute dei cittadini in applicazione del principio di precauzione”.

3. Mozione di indirizzo a firma dei consiglieri Alba, Perniola, Schiuma e Susi avente ad oggetto: “Opposizione alla realizzazione di parchi eolici nel territorio del Comune di Matera”.

4. Ordine del giorno a firma del consigliere Paterino avente ad oggetto: “Procedure autorizzative degli impianti di telefonia mobile”.

5. Ordine del giorno a firma del Consigliere Paterino e altri consiglieri avente ad oggetto: “Bonus Tari 2025 per famiglie materane in difficoltà”.

6. Approvazione nuovo regolamento rimodulato per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.