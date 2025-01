Matera, convocata un’assemblea per parlare del futuro della città

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato del Coordinatore cittadino Stefano Melodia:

“A margine del recente congresso cittadino svolto appena lo scorso 21 dicembre, Fratelli d’Italia Matera continua a lavorare, con rinnovato entusiasmo, anche in vista delle elezioni amministrative della primavera prossima.

Per Mercoledì 15 gennaio è convocata la prima assemblea del circolo cittadino di questo nuovo anno: l’occasione sarà utile per fare il punto della situazione e per iniziare ad intavolare, con sostenitori e simpatizzanti, un discorso per il futuro della nostra città.

Saranno avviati, nelle prossime settimane, degli incontri tematici al fine di iniziare a costruire “un programma per Matera: la città che cresce”.

Ecco alcuni dei numerosi temi che verranno trattati:

Giovani,

Scuola,

Università,

Ambiente,

Sport,

Benessere,

Attività produttive,

Politiche sociali,

Cultura e Turismo,

Sassi e Mobilità.

Sarà necessaria la presenza e la partecipazione di tutti: Iscritti, dirigenti, rappresentanti istituzionali, ma soprattutto esponenti delle associazioni di categoria, professionisti e tutti quei concittadini che vorranno, attraverso le loro idee e proposte, contribuire a stilare il programma che Fratelli d’Italia porterà in dote alla coalizione di centrodestra nell’interesse della città.

Seguiamo con grande interesse la nascita di forze civiche pronte a mettersi a disposizione della comunità materana.

Crediamo tuttavia che, specialmente in momenti come questi, la politica debba prendersi le proprie responsabilità ed occuparsi delle necessità del cittadino.

I partiti, di qualsiasi schieramento, sono chiamati a rappresentare le istanze della propria comunità e dei progetti cuciti su misura della città che si desidera amministrare.

Fratelli d’Italia è pronta a lavorare in questa direzione, iniziando da subito a raccogliere tutte le proposte e le esperienze necessarie per mettere nero su bianco l’idea della Matera che desideriamo”.