Meteo: ancora neve sul materano nei prossimi giorni? Ecco le previsioni aggiornate

L’ondata di freddo che ha colpito il materano e che da ieri ha portato alcune nevicate, continua con temperature minime ancora sotto agli zero gradi.

Ma quale sarà il tempo per i prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi avremo cieli molto nuvolosi e coperti con deboli nevicate per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sarà di 1°C, la minima di 0°C.

Domani, Martedì 14 Gennaio, avremo snubi in progressivo aumento con deboli nevicate al pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 2°C, la minima di 0°C.

Mercoledì 15 Gennaio avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 5°C, la minima di 1°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.