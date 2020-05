Matera, controllo del territorio: 2 giovani scoperti dalla Polizia, una patente ritirata

Sono in corso mirati servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato – Squadra Volanti, diretti a verificare l’osservanza delle prescrizioni a tutela dell’incolumità pubblica.

Nel corso dei detti controlli, 2 giovani sono stati trovati in possesso di stupefacenti del tipo marijuana per grammi 3, ed hashish per grammi 8, mentre ad un altro assuntore di stupefacenti che deteneva grammi 2.3 di hashish è stata ritirata la patente di guida.

Le sostanze rinvenute sono state debitamente sequestrate ed i detentori deferiti al Prefetto di Matera.

Diversi sono stati i posti di controllo in Città attuati dalle Volanti della Questura, nel corso dei quali sono state identificate 89 persone, e 60 automezzi.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)